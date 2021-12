Harry Potter: Return to Hogwarts - zdjęcie z programu. Wielka trójka razem po latach

fot. IMDb.com

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts to program, w którym aktorzy i twórcy filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny spotkają się i będą wspominać pracę nad kultowym początkiem serii. Pierwsze zdjęcie z programu pokazuje najważniejsze osoby, czyli na planie pojawili się Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson. To oczywiście aktorzy wcielający się odpowiednio w Harry'ego Pottera, Rona i Hermionę.

Formuła programu najpewniej będzie podobna do Przyjaciele: Spotkanie po latach. Być może twórcy przygotują więcej atrakcji związanych ze światem Harry'ego Pottera.

fot. materiały prasowe

Zaproszenie do udziału w programie przyjęło wielu aktorów, którzy grali mniejsze lub większe role w magicznym hicie. Wśród potwierdzonych są m.in. Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood) i Ian Hart (Quirinus Quirrell). To jednak nie wszyscy, których zobaczymy. Pojawi się również Chris Columbus, reżyser pierwszego Harry'ego Pottera.

Premiera w USA w HBO Max odbędzie się 1 stycznia 2022 roku. Nie wiemy, kiedy i czy trafi on do HBO GO.

