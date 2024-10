Harry Potter – serial bardziej rozbudowany niż filmy? Nowe informacje o produkcji HBO

Fot. Materiały prasowe

Channing Dungey, prezes Warner Bros Television Group podczas konferencji C-Suite Conversations wypowiedziała się między innymi o nadchodzącym serialu Harry Potter. Powiedziała, że serialowa adaptacja HBO będzie trochę bardziej szczegółowa, niż filmy.

Harry Potter – nowe wypowiedzi o serialu

Dungey została zapytana o to, co mogłaby powiedzieć o serialu Harry Potter.

Na razie nie ma za bardzo o czym mówić. Mamy na miejscu wspaniałą ekipę scenarzystów, która robi to, co do niej należy. W Wielkiej Brytanii i Irlandii rozpoczęły się castingi, więc proces idzie do przodu. Idzie całkiem dobrze.

Odpowiedziała także na pytanie o ekscytację spowodowaną robieniem czegoś związanymi z książkami o Harrym Potterze.

To niewiarygodne doświadczenie, serio, jako dla kogoś, kto jest wielkim fanem książek, możliwość odkrywania ich jeszcze głębiej, niż można to zawrzeć w dwugodzinnym filmie, to cały powód, dla którego uczestniczymy w tym projekcie.

Premiera serialu na platformie Max planowana jest na 2026 rok. Na razie nie znamy szczegółów dotyczących obsady ani samej produkcji.