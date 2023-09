Harry Potter - wszystko co wiemy o serialu. Premiera, obsada i fabuła

fot. materiały prasowe

Warner Bros. Discovery na początku 2023 roku zapowiedziało, że powstanie serialowa adaptacja Harry'ego Pottera. Choć ta informacja wywołała dość mieszane reakcje - w końcu fani są przywiązani do filmowej sagi, która jeszcze nie zdążyła się zestarzeć, a książki mają status kultowych, więc trudno będzie sprostać oczekiwaniom czytelników - to projekt zdecydowanie wzbudził duże zainteresowanie. I choć niewiele o nim jeszcze wiadomo, to postanowiliśmy zebrać w jedno miejsce wszystkie informacje, jakie do tej pory udostępniono na jego temat.

Harry Potter (serial) - fabuła

Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO & Max Content, zapowiedział:

Nowy serial Max Original zagłębi się w każdą z ikonicznych książek, którymi fani zachwycają się od lat.

W związku z tym serial zamierza zekranizować każdą z książek o Harrym Potterze. Casey Bloys zapowiedział, że projekt będzie się rozwijać się przez około 10 lat, więc możliwe, że każdy tom dostanie swój sezon. Prezes i dyrektor generalny HBO & Max Content zaznaczył też, że ma to być wierna adaptacja.

Harry Potter (serial) - premiera

Choć nie ma jeszcze ogłoszonej żadnej oficjalnej daty premiery, to przewiduje się, że serial powinien zadebiutować na przestrzeni 2025/26 roku. Produkcję będzie można obejrzeć na platformie Max.

Harry Potter (serial) - obsada

Choć wielu widzów przywiązało się do filmowej obsady Harry'ego Pottera, to w głównych bohaterów mają wcielić się nowi aktorzy. Co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że cofamy się w czasie do początków Złotej Trójki w Hogwarcie. Niewykluczone jednak, że zobaczymy znajome twarze, jednak w innych rolach bądź występach cameo.

