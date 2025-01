Finałowy akt filmu o Michaelu Jacksonie do kosza. Plany twórców mogły wywołać kontrowersje

fot. Kevin Mazur/Lionsgate

Reklama

W 2025 roku w kinach ujrzymy film biograficzny, który opowie o samym Królu Popu. W legendarną, ale kontrowersyjną gwiazdę wcieli się jego własny bratanek. Film wyreżyseruje z kolei doświadczony Antoine Fuqua. Oczekiwania producentów i studia są wysokie, ponieważ i na budżet nie szczędzono pieniędzy. Nowe doniesienia wskazują jednak na to, że produkcję czekają ogromne kłopoty.

Oscary 2025 - niespodzianki i rozczarowania

Finałowy akt filmu o Michaelu Jacksonie do kosza

Matthew Belloni z Puck News w obszernym tekście opowiedział o zakulisowych problemach filmu Michael. Ta produkcja biograficzna poza wizerunkiem muzycznej legendy miała też pokazać różne oblicza znakomitego piosenkarza, a także nie uciekać od oskarżeń o pedofilię.

Michael kosztował 150 mln dolarów. Scenariusz został napisany przez Johna Logana, który w przeszłości otrzymał Oscara. Za prawa do produkcji zapłacono krocie i wszystko wskazywało na to, że prace przebiegną bez większych komplikacji. Film został już nakręcony, ale okazuje się, że twórcy będą musieli przemodelować cały trzeci akt z powodu niedopatrzenia w kontrakcie.

Film bezpośrednio traktuje o oskarżeniach Michaela Jacksona o pedofilię. Zdaniem Belloniego nie przedstawia jednak tych wydarzeń w obiektywny sposób, a usilnie próbuje wybielić znanego piosenkarza i przekonać widza o jego niewinności. Film ma się rozpoczynać i kończyć w momencie śledztwa z 1993 roku, kiedy to Jordan Chandler i jego rodzina oskarżyli Jacksona o molestowanie seksualne. Proces ostatecznie zakończył się ugodą w wysokości 20 mln dolarów zapłaconych przez legendę popu. W umowie pojawił się jeszcze jeden zapis mówiący o tym, że wizerunku Chandlerów nie można użyć do opowiadania żadnych historii. Ten punkt został złamany przez twórców i doszło do niedopatrzenia, które może wiele kosztować.

Trzeci akt filmu wymaga obecnie przebudowania i usunięcia z niego wątków z Chandlerami. John Logan ma być dobrej myśli i nanosi poprawki na scenariusz, które potem zostaną przesłane do studia. To ma do podjęcia decyzję - zgodzić się na dokrętki, które i tak już zostały zaplanowane, ale pewnie będą kosztowniejsze w obliczu dużych zmian albo porzucić projekt, który i tak już mnóstwo kosztował, co jest jednak bardzo wątpliwe. Dokrętki miały się rozpocząć w marcu 2025 roku, a wszyscy zaangażowani w produkcje są nadal dobrej myśli w kwestii zdążenia z zaplanowaną premierą.

Najlepsze filmy biograficzne wg. Forbesa [RANKING]

Michael - fabuła, obsada, premiera

Film ma przedstawić widzom fascynujący i szczery portret Michaela Jacksona, jednocześnie jako wielkiego artysty, ale również skomplikowanego człowieka. Produkcja przedstawi jego triumfy i tragedie – zarówno od ludzkiej strony i osobistych zmagań po jego geniusz twórczy, który wydał na świat wiele hitów, które słuchane są do dzisiaj.

Rolę zmarłego muzyka przyjął jego bratanek Jaafar Jackson. Po dwóch latach castingu Jaafar został wybrany, aby odwzorować sławnego wujka. Choć nie miał za wiele do czynienia z kinematografią wcześniej, wystąpił w kilku teledyskach i reality show Jacksonowie: Nowe Pokolenie, pokazującym rodzinę gwiazdy muzycznej.

Reżyserem jest Antoine Fuqua. W obsadzie poza Jaafarem Jacksonem znaleźli się Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Juliano Krue Valdi (młody Michael Jackson) oraz Miles Teller (prawnik John Branca).

Najlepsze biograficzne filmy muzyczne - ranking