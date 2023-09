Tego żądają fani od rebootu Harry’ego Pottera. Ma być czarnoskóra Hermiona i homoseksualny związek

Warner Bros.

Kontrowersyjna produkcja, czyli serialowy reboot Harry’ego Pottera, to coś, co dla wielu było niegdyś tylko mrzonką. Teraz gdy już wiemy, że na pewno dojdzie do adaptacji książek, fani postanowili zabrać się do pracy. Sporządzili listę, na której znalazły się ich oczekiwania względem nowej produkcji. Okazuje się, że sympatycy świata czarodzieja chcą przede wszystkim większego związku z treścią książek, a przy tym zaprzestania usuwania frapujących wątków.

Zapraszamy zatem do naszej galerii, która przedstawia zgromadzone postulaty widzów. Wśród nich znalazło się wiele problematycznych kwestii, o które internauci zdążyli już się pokłócić. Pamiętajmy jednak, że nowy projekt ma ogromne szanse na wynagrodzenie błędów, które popełniono przy realizacji filmowych części. Może się okazać, że większa uwaga dla materiałów źródłowych, doda serialowi pożądanej świeżości.

Harry Potter reboot - lista życzeń fanów

Oto lista oczekiwań widzów. Dajcie znać, co sądzicie o pomysłach fanów. Zgadzacie się ze wszystkimi z nich? A może macie własną wizję na nowy projekt? Czekamy na Wasze komentarze!