Daniel Radcliffe - aktor przeszedł metamorfozę. Bliżej mu teraz do Hulka niż Harry'ego Pottera...

Daniel Radcliffe podbił serca widzów jako ekranowy Harry Potter. Jednak już dawno zrzucił szatę ucznia Hogwartu i obecnie próbuje swoich sił w bardzo różnorodnych produkcjach. Następnym przystankiem w jego karierze jest 4. sezon Cudotwórców. I jak widać na pierwszych zdjęciach z planu, aktor przeszedł niesamowitą metamorfozę do roli - ma teraz bardzo wysportowaną i muskularną sylwetkę. Zobaczcie sami.

Daniel Radcliffe - aktor przeszedł metamorfozę do roli

Warto wspomnieć, że Daniel Radcliffe wielokrotnie podkreślał, że zmianę sylwetki zawdzięcza swojej dziewczynie, która także jest aktorką jak on, Erin Darke.

https://twitter.com/KupieWanne/status/1696883028562186503

https://twitter.com/pubity/status/1696878274998091845

Daniel Radcliffe - idealny kandydat na nowego Wolverine'a?

Co ciekawe, choć my porównaliśmy aktora do Hulka w tytule, wielu fanów Marvela widzi w nim potencjał na zupełnie innego superbohatera - nowego Wolverine'a w MCU.

https://twitter.com/ChecKtheCircuiT/status/1696669659355902065

https://twitter.com/_Fishbowlian/status/1696726051693674774

https://twitter.com/Bosslogic/status/1696874050751209495

https://twitter.com/nowseed/status/1696882963886092497

