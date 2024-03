Harry Potter tylko dla dzieci? Inna aktorka z serii krytykuje wypowiedź Miriam Margolyes

fot. Warner Bros.

Jessie Cave, która w serii filmów Harry Potter wcieliła się w Lavender Brown, zabrała głos w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi Miriam Margolyes, z którą grała we franczyzie. Nie podoba jej się to, co odtwórczyni Profesor Sprout powiedziała o starszych fanach. W przeciwieństwie do niej uważa, że to niesamowite, że choć dorośli, to wciąż są ze sobą związani poprzez czarodziejski świat, a ich pasja przeszła na kolejne pokolenia.

Jessie Cave krytykuje wypowiedź Miriam Margolyes

Jak donosi Fr Conventions, Jessie Cave podczas panelu Dream It Con tak skomentowała kontrowersyjną wypowiedź Miriam Margolyes:

Szkoda, że tak się stało. Wiesz, jaka ona jest, lubi żartować. Myślę, że nie chciała, by było to odebrane w ten sposób, a przynajmniej mam taką nadzieję. Naprawdę nie podoba mi się, że to powiedziała. To, co zrobił Harry Potter, jest niesamowite. Stworzył fandom, który się zestarzał, ale wciąż czuje ze sobą więź poprzez serię - i przeszło to na młodsze pokolenia. Prawdopodobnie tego nie rozumie. Po prostu zostawcie ją. Myślę, że to bardzo nietypowa sytuacja.

Miriam Margolyes o dorosłych fanach serii

Aktorka nie może się nadziwić, obserwując zachowanie niektórych pełnoletnich miłośników Harry'ego Pottera. W wywiadzie dla 1News podkreśliła, że seria jest przeznaczona dla dzieci.

Martwię się o fanów Harry'ego Pottera, bo powinni już mieć to za sobą. Wiesz, to było 25 lat temu i to jest seria dla dzieci. Ale oni w tym utknęli.

Za przykład Margolyes podała parę młodą, która zorganizowała swoje wesele w stylu serii o słynnym czarodzieju.

Pomyślałam sobie: "Boże, jaka będzie ich pierwsza, pełna zabawy noc?" Nawet nie mogę o tym myśleć.

Kończąc swoją wypowiedź, aktorka zaznaczyła, że wciąż uważa tę serię za "wspaniałą" i wyraziła swoją wdzięczność za możliwość występu.

