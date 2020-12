Hayden Christensen powróci jako Anakin Skywalker w serialu Obi-Wan Kenobi

fot. materiały prasowe

Podczas trwającej konferencji Disney Investor Day ogłoszono oficjalnie, że do obsady serialu platformy Disney+ Obi-Wan Kenobi dołączy Hayden Christensen. Wcieli się on ponownie w Anakina Skywalkera, który przeszedł na ciemną stronę mocy i będzie od teraz znany w całej galaktyce jako Darth Vader. O powrocie aktora do tej ikonicznej roli plotkowało się od dawna ale jak dotąd nikt nie chciał tej informacji potwierdzić.

Dodatkowo zdradzono, że akcja serialu będzie rozgrywała się 10 lat po wydarzeniach z III epizodu sagi, czyli mniej więcej w połowie linii czasu między Zemstą Sithów, a Nową nadzieją. W tytułowej roli zobaczymy oczywiście Ewana McGregora.

Dodatkowo zaprezentowano logo serialu.