HBO Max - filmy i seriale, których nie było na HBO GO. Nowości jest mnóstwo [LISTA]

HBO Max jest już w Polsce i to znakomita wiadomość dla wszystkich fanów popkultury. Wielu z Was przez ostatnie dni zastanawia się nad tym, czy biblioteka nowej platformy streamingowej różni się w znaczący sposób od wcześniejszej zawartości HBO GO. Na tym polu przychodzimy z pomocą.

Serwis Upflix.pl zebrał te filmy i seriale, które są dostępne na HBO Max, a których uprzednio nie mogliśmy oglądać na HBO GO. Jak się okazuje, nowości jest ponad 100. To całkiem pokaźny zbiór głośnych tytułów, ale i perełki, o których mogliście wcześniej nie słyszeć.

Diuna, Matrix Zmartwychwstania i kilka serialowych hitów to nie wszystko. Co różni HBO Max od HBO GO? Cóż, spójrzcie sami i weźcie poniższą listę pod uwagę przy dokonywaniu swoich wyborów w materii oglądania.

HBO Max - filmy i seriale, których nie było na HBO GO (część 1.)

2001: Odyseja Kosmiczna (1968)

HBO Max - filmy i seriale, których nie było na HBO GO (część 2.)

Gliniarze z Southland - [S02E06] (2009)

HBO Max - filmy i seriale, których nie było na HBO GO (część 3.)

Niezłomne (2004)

HBO Max - filmy i seriale, których nie było na HBO GO (część 4.)

Selena + szefowie kuchni (2020)

