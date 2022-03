HBO Max – przewodnik po nowej usłudze VoD

Źródło: HBO

8 marca na polskim rynku zadebiutował długo wyczekiwany serwis HBO Max. Choć od dawna mogliśmy korzystać z siostrzanej platformy HBO GO, z technologicznego punktu widzenia była ona mocno przestarzała i odstawała jakością od oferty konkurencji. Debiut HBO Max pozwoli nawiązać dystrybutorowi równą walkę z serwisami pokroju Netflixa czy Amazon Prime Video.

Postanowiliśmy opracować kompaktowy przewodnik, który przybliży wam możliwości nowej platformy. W formie krótkich pytań i odpowiedzi postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem HBO Max.

Czy jeśli subskrybuję HBO GO, muszę założyć nowe konto?

Nie, dotychczasowi abonenci HBO oraz HBO GO mają bezpośredni dostęp do biblioteki HBO Max. Aby skorzystać z nowej oferty, wystarczy otworzyć aplikację HBO Max i zalogować się za pośrednictwem adresu e-mail oraz hasła, z którego korzystaliśmy w aplikacji HBO GO.

Na jakich urządzeniach mobilnych dostępny jest serwis HBO Max?

HBO Max dostępny jest na następujących platformach:

smartfonach i tabletach z Androidem w wersji 5.0 bądź nowszej,

iPhone’ach, iPadach oraz iPodach Touch z systemem w wersji iOS 12.2 lub nowszej.

Na jakich komputerach dostępny jest serwis HBO Max?

Aby korzystać z webowej odsłony aplikacji, należy dysponować pecetem z Windowsem 7 lub nowszym, komputerem Mac z systemem macOS 10.10 lub nowszym oraz Chromebookiem. Serwis jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Firefox, Microsoft Edge oraz Safari w wersji 12 lub nowszej.

Czy można uruchomić HBO Max na telewizorze?

Tak. Serwis przystosowano zarówno do współpracy z natywnymi aplikacjami telewizyjnymi, inteligentnymi przystawkami, jak i konsolami telewizyjnymi. Aplikacja telewizyjna dostępna jest na następujących urządzeniach:

przystawkach Android TV z systemem Android 5.0 lub nowszym,

przystawkach Apple TV HD oraz Apple TV 4K z najnowszą wersją systemu tvOS,

telewizorach LG z systemem webOS 3.5 lub nowszym,

telewizorach Samsung produkowanych od 2016 roku,

konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5,

konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Oprócz tego istnieje możliwość przesłania obrazu na telewizor za pośrednictwem:

urządzeń korzystających z technologii Chromecast,

urządzeń korzystających z technologii AirPlay2,

urządzeń podpiętych do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Ile kosztuje dostęp do HBO Max? Jakie plany taryfowe oferuje?

HBO Max - w przeciwieństwie do części konkurencyjnych serwisów - oferuje wyłącznie jeden próg abonamentowy. Za miesięczną subskrypcję trzeba zapłacić 29,99 zł.

Czy HBO Max oferuje dostęp do darmowej wersji próbnej?

Nie, ale wszyscy klienci, którzy zarejestrują się w HBO Max do 31 marca 2022 roku, otrzymają dożywotni rabat na abonament w wysokości 10 zł. Dotychczasowym klientom HBO platforma automatycznie obniży abonament do ceny promocyjnej.

Ilu użytkowników może jednocześnie korzystać z HBO Max?

Jeden abonament upoważnia do oglądania filmów i seriali na trzech urządzeniach jednocześnie. Ponadto użytkownik może utworzyć do pięciu profili na jednym koncie (w tym profili dziecięcych).

Czy HBO Max obsługuje rozdzielczość 4K?

Tak, ale lista tytułów dostępnych w 4K jest ograniczona głównie do produkcji z kilkunastu ostatnich miesięcy, a wyszukiwarka nie pozwala odfiltrować ich od produkcji zarejestrowanych w niższej rozdzielczości. W galerii prezentujemy produkcje UHD dostępne obecnie w ramach HBO Max.

HBO Max 4K - 8-bitowe Święta

Czy w ramach abonamentu HBO Max możemy oglądać kanały linearne HBO?

Tak, dostęp do kanałów HBO, HBO 2 oraz HBO 3 jest wliczony w cenę abonamentu.

Czy HBO Max oferuje dostęp do nowości kinowych?

Tak, filmy Warner Bros. będą trafiać do biblioteki platformy po 45 dniach od ich kinowego debiutu.

