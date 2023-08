HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia 2023. Flash i inne filmy

Źródło: materiały prasowe

Flash to jedyna znana i duża nowość w ofercie HBO Max na drugą połowę sierpnia 2023 roku. Zgodnie z tym, o czym informowaliśmy wcześniej superprodukcja komiksowa pojawi się w ofercie platformy streamingowej już 25 sierpnia.

To jednak nie jedyna superbohaterska rzecz w ofercie. Pojawi się również film animowany Batman and Superman: Battle of the Super Sons. Premiera już także 25 sierpnia.

HBO Max - nowości na 16-31 sierpnia

16 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 2

17 sierpnia

Moja magiczna szafa, odc. 1 - 10

I tak po prostu... II, odc. 10

Wojownik III, odc. 10

Harley Quinn IV, odc. 6

Przyjaźń czy kochanie?

Ramona

Metalowe potwory: prawy odkupiciel

Tracy Morgan leci po bandzie

18 sierpnia

Na planie XX, odc. 33

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 4

Rycerz pucharów

Manifest Zachód

Historia drwala

UFO

Wilk

Bez niej

19 sierpnia

Moley, odc. 40 - 52

Dobre rady Johna Wilsona III, odc. 4

Billions VII, odc. 2

20 sierpnia

Portland Tower II, odc. 1 - 4

21 sierpnia

Lakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 3

Telemarketerzy, odc. 2

Najgorsi

22 sierpnia

Cudotwórcy IV, odc. 7

Co robimy w ukryciu V, odc. 7

23 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 3

24 sierpnia

Kocham Cię i to boli, odc. 1 - 3

I tak po prostu... II, odc. 11

Harley Quinn IV, odc. 7

Bucky Larson: Urodzony gwiazdor

Liceum BS

25 sierpnia

Na planie XX, odc. 34

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 5

1000 lat po Ziemi

Ghostbusters: pogromcy duchów

Piksele

Song to Song

Batman i Superman: bitwa supersynów

Ziemia we mnie

Flash

26 sierpnia

Jade Armor, odc. 12 - 26

Dobre rady Johna Wilsona III, odc. 5

Billions VII, odc. 3

Na północ

27 sierpnia

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

28 sierpnia

Lakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 4

Telemarketerzy, odc. 3

Południowy posterunek

29 sierpnia

Cudotwórcy IV, odc. 8

Co robimy w ukryciu V, odc. 8

30 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 4

31 sierpnia

Kocham Cię i to boli, odc. 4 - 6

Harley Quinn IV, odc. 8

Tenis dla zaawansowanych

Łatwa dziewczyna