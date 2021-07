HBO Max - premiera platformy w Europie opóźniona. Jakie są powody?

fot. HBO Max

HBO Max miało mieć premierę jesienią 2021 roku w Europie, w tym w Polsce. Warner Media podjęło decyzję o opóźnieniu startu na tym kontynencie na początek 2022 roku. Powód może zaskoczyć, bo Pascal Desroches z AT&T powiedział, że chcą skupić się na Ameryce Łacińskiej, bo uważają, że w tej chwili największy wzrost subskrybentów będzie pochodzić właśnie z tego regionu.

To właśnie Desroches zapowiedział, że z uwagi na tę decyzję start w Europie zostanie opóźniony. Mają dane statystyczne, które ich motywują do walki w Ameryce Łacińskiej, w której HBO Max wystartowało 30 czerwca 2021 roku.

Twierdzą, że popularność HBO Max w tym regionie jest duża dzięki treści. Okazuje się, że duże filmy Warner Bros. tam też będą mieć premierę hybrydową tak jak w USA, czyli na przykład obecnie mogą oglądać tam Kosmiczny mecz: Nowa era. Tłumaczą, że wchodzenie na nowe rynki musi być zrobione dobrze, bo dodając audio w określonych językach i napisy, to wszystko jest na jednej platformie. Chcą się upewnić, że jak wystartują w Europie, zrobią to tak dobrze, by od razu uzyskać pożądane wyniki.

Zobacz także:

Oznacza to, że Legion samobójców: The Suicide Squad oraz Diuna będą mieć premiery w Polsce tylko w kinach. HBO Max w krajach, w których jest dostępny oferuje premiery w VOD tych tytułów.