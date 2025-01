"Nowe" spojrzenie na GTA 6. Do sieci wyciekło zdjęcie z 2021 roku

fot. 2K Games

Grand Theft Auto VI to bardzo mocno wyczekiwany tytuł, a społeczność z wielkim entuzjazmem tworzy kolejne, często szalone teorie na temat tego, kiedy zobaczymy nowy zwiastun. Tym razem mamy jednak do czynienia z nieco inną sytuacją. Do sieci wyciekło zdjęcie, które miał wykonać sprzątacz pracujący w siedzibie Rockstar San Diego. Widać na nim zestaw deweloperski PS5 oraz monitor z uruchomionym GTA 6. Na ekranie widzimy główną bohaterkę, Lucię, która stoi przed pewnym budynkiem. Zdaniem niektórych internautów jest to baza wojskowa, inni zaś podejrzewają, że to studio filmowe znajdujące się w Vice City.

Zdjęcie ma pochodzić z 2021 roku, a więc z czasów pandemii koronawirusa. To ma wyjaśniać, dlaczego w biurze jest pusto i wygląda na to, że nie ma w nim nikogo, poza autorem fotografii. Internauci szybko zaczęli weryfikować ten materiał i wygląda na to, że jest on prawdziwy. Sprawdzono między innymi informacje o zestawach deweloperskich czy dane pliku, a nawet... porównano widok z okien z tym, co rzeczywiście znajduje się na zewnątrz biura w San Diego.

Przypominamy, że premiera GTA VI została zaplanowana na rok 2025. Zobaczcie też, jakie inne tytuły mają trafić na rynek w nadchodzących miesiącach.