Diuna - pełny widowiskowy zwiastun oczekiwanego filmu sci fi. Walka o Arrakis rozpoczęta!

Diuna to zdecydowanie jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku, który po opóźnieniu związanym z pandemią w końcu trafi w październiku do kin. Kampania promocyjna projektu nabiera tempa. Do sieci trafił nowy, widowiskowy zwiastun filmu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Diuna jest oparta na powieści pod tym samym tytułem autorstwa Franka Herberta. Bohaterem literackiego oryginału jest Paul Atryda, członek znamienitego rodu, którego ojciec, Leto, otrzymuje w posiadanie planetę Arrakis, zwaną przez mieszkańców Diuną. Jednak wszystko okazuje się spiskiem wrogiego rodu Harkonnenów, którzy dopuszczają się zamachu. Paul musi uciekać i tak trafia na Fremenów, lud mieszkańców pustyni. Łączy z nimi siły, aby odzyskać władzę.

Ponadto w sieci pojawił się opis pierwszych 10 minut filmu zaprezentowanych w czasie specjalnych pokazów w IMAX. Otóż produkcja rozpoczyna się od narracji Chani, która opowiada o Arrakis i jej obcych władcach, Harkonnenach, którzy brutalnie uciskali jej lud, aby wydobyć melanż. Jej narracja opowiada o ataku Fremenów, rdzennych mieszkańców planety, w tym Chani, na kombajny do przypraw. Brutalne środowisko pustynnej planety Arrakis jest widoczne, gdy wiatr i piasek uderzają w wojska Harkonnenów i ich gigantyczny kombajn do przypraw. Chani wspomina, jak Imperator w końcu usunął Harkonnenów z Arrakis, ale teraz Fremeni zastanawiają się, kto będzie ich następnym ciemiężcą.

Następnie przenosimy się na planetę Kaladan, siedzibę Atrydów. Spotykamy głównego bohatera Paula, który budzi się ze snu, w którym spotyka Chani. Pojawia się scena, w której Paul je śniadanie ze swoją matką, Lady Jessiką. W czasie posiłku kobieta przeprowadza szkolenie telepatycznych zdolności swojego syna i każe zmusić ją głosem do nalania sobie napoju.

Pierwsze 10 minut filmu kończy się sceną spotkania księcia Leto w towarzystwie Paula, Lady Jessiki i Gurneya Hallecka z przedstawicielami Gildii, którzy oficjalnie przekazują im we władanie Arrakis.

Ponadto w sieci pojawiły się opinie osób po specjalnych pokazach w IMAX. Zgodnie twierdzą, że po tym, co zobaczyli, to będzie epickie widowisko.

W obsadzie produkcji znajdują się Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac, David Dastmalchian oraz Jason Momoa. Reżyseruje Denis Villeneuve.

Diuna - premiera filmu w polskich kinach 15 października.