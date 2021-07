HBO Max umożliwi wspólne oglądanie seriali za pośrednictwem Snapchata

Źródło: HBO Max

W dobie pandemii koronawirusa wspólne oglądanie treści z platform VoD zyskało na popularności. Przedstawiciele HBO Max postanowili wpisać się w ten trend i wypromować serwis wśród nowych użytkowników za pośrednictwem aplikacji Snapchat. Korporacja wykorzysta w tym celu narzędzie Minis wprowadzone do Snapchata w 2020 roku. Wspomniane oprogramowanie powstało po to, aby umożliwić m.in. wspólne rezerwowanie biletów do kina, umawianie się na koncerty czy wirtualne towarzyszenie sobie w ćwiczeniach jogi.

HBO Max Minis pozwoli razem z grupą 63 znajomych za darmo obejrzeć pilotażowe odcinki najpopularniejszych seriali produkcji HBO, wśród których znajdziemy takie tytuły jak Kraina Lovecrafta czy Gra o tron. Po odpaleniu HBO Max Mini system poprosi użytkownika o zweryfikowanie daty urodzenia, aby wyświetlić te produkcje, które są odpowiednie dla konkretnej grupy wiekowej.

Pełny katalog składa się z odcinków pilotażowych następujących seriali:

Warto zauważyć, że nie trzeba dysponować subskrypcją HBO Max, aby dołączyć do seansu. Wystarczy tylko kliknąć w link do sesji projekcyjnej, aby przyłączyć się do pokoju i na żywo komentować znajomym to, co dzieje się na ekranie. Niestety, dostęp do nowej funkcji mają na razie wyłącznie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych.

Nie jest to pierwsze rozwiązanie tego typu, na rynku funkcjonują już aplikacje pozwalające organizować wspólne cyfrowe seanse, a usługi takie jak Prime Video czy Disney Plus mają nawet zaimplementowane natywne narzędzia do wspólnego oglądania filmów i seriali. Oferta HBO Max wyróżnia się jednak na ich tle, gdyż do rozpoczęcia imprezy filmowej nie wymaga nawet założenia konta w serwisie. O ile widzowie będą zainteresowani obejrzeniem wyłącznie jednego odcinka promowanego serialu.