Ranking stworzeń z animacji Disneya i Pixara. Zwierzęta. roboty, kosmici i Stitch!

Nie jest żadną tajemnicą, że to właśnie nie-ludzcy bohaterowie najczęściej kradną całe show w animacjach Disneya i Pixara. Stało się już tradycją, że w niemal każdym filmie tych studiów pojawia się jakieś stworzenie – czasem jako maskotka, czasem jako comic relief (czyli postać rozładowująca napięcie humorem), a nierzadko po prostu jako słodziak, który rozczula widzów za każdym razem, gdy tylko pojawi się na ekranie.

Czasem to postać epizodyczna, jak niezbyt rozgarnięty kurczak Hei Hei z Vaiany, a czasem pełnoprawny bohater pierwszego planu – taki, bez którego cała historia nie miałaby sensu.

Disney i Pixar stworzyli całą galerię niezapomnianych zwierzaków, robotów i kosmicznych stworów, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować. Łączy je jedno: zostają w głowie na długo po zakończeniu seansu. W tej galerii zebraliśmy pięćdziesiąt naszych ulubieńców – wybór nie był łatwy, bo kandydatów było co najmniej dwa razy tyle. Wiemy, że część z Was może się nie zgodzić z kolejnością – ale spokojnie, ranking nie gryzie. Kryteria były różne: charakter postaci, wpływ na fabułę, no i oczywiście stopień „słodziakowości”.

Zapraszamy do przeglądania zestawienia. Że Stitch się tu pojawi, to wiadomo, ale miejsce, które zajął, może Was nieco zaskoczyć!

TOP50 stworzeń z animacji Disneya i Pixara

50. Florek (Mała syrenka)

