Max znów zmienia nazwę! Tym razem powraca do korzeni

Max oficjalnie ogłosił na swoich profilach w portalach społecznościowych za pomocą kilku memów, że ich platforma streamingowa zmieni nazwę - tym razem powróci do HBO Max. Nie znamy jeszcze dokładnej daty, kiedy zostanie to zmienione - wiadomo jedynie, że nastąpi to latem. To już kolejny rebranding, jaki przechodzi streamer - nieco ponad dwa lata temu zrezygnowano z członu "HBO" w nazwie.

Max - zmiana nazwy

Tak Warner Bros. Discovery skomentowało sprawę w swoim oficjalnym oświadczeniu.

Przywrócenie marki HBO do HBO Max pozwoli dalej rozwijać usługę i podkreślić jej unikalność. To także dowód na gotowość firmy do odważnego modyfikowania swojej strategii w oparciu o dane i preferencje konsumentów, aby jak najlepiej przygotować się na przyszłość.

To zamieszanie wytłumaczył także David Zaslav, prezes i dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, podkreślając sukces osiągnięty przez platformę.

Potężny wzrost, jaki odnotowaliśmy w naszej globalnej usłudze streamingowej, opiera się na jakości oferowanych treści. Dziś przywracamy markę HBO, symbol najwyższej jakości w mediach, by jeszcze bardziej przyspieszyć ten rozwój.

JB Perrette, prezes i CEO ds. streamingu w Warner Bros. Discovery zaznaczył, że fundamenty pozostaną jednak niezmienne.

Nadal będziemy skupiać się na tym, co nas wyróżnia – nie na byciu wszystkim dla wszystkich, lecz na dostarczaniu wyjątkowych treści dla dorosłych i rodzin. To naprawdę nie jest subiektywne ani kontrowersyjne – nasze programy po prostu trafiają inaczej.

