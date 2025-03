Spadek oglądalności Oscarów 2025. Jakie powody?

fot. materiały prasowe

Gala Oscarów 2025 już za nami. Nie obyło się bez kontrowersji, a w sieci nadal trwają dyskusje o zasadności wyboru niektórych ze zwycięzców. Największym wygranym okazała się Anora, ale statuetki zgarniała też m.in. Substancja, The Brutalist czy Diuna - część druga. W ostatnich latach Oscary regularnie zaliczały wzrost oglądalności, ale w tym przypadku doszło do pewnego potknięcia. Z raportu Deadline wynika, że galę tę oglądało mniej osób niż przy poprzednich dwóch edycjach.

Oscary 2025 - wyniki

Spadek oglądalności Oscarów 2025

W latach 2010-2020 popularność tego wydarzenia malała. Najniższy wynik osiągnięto w 2021 roku, kiedy to wydarzenia nie poprowadził żaden prowadzący. Wówczas galę obejrzało 10.4 mln widzów. Później z roku na rok ta liczba rosła, aż do tegorocznego rozdania.

2020 - 23.6 mln

2021 - 10.4 mln

2022 - 16.6 mln

2023 - 18.8 mln

2024 - 19.5 mln

2025 - 18.07 mln

Powodów niższej oglądalności można szukać w wadliwej transmisji Hulu. Internauci już od rozpoczęcia gali skarżyli się na problemy z połączeniem. Niektórzy twierdzili nawet, że nie byli w stanie obejrzeć dwóch ostatnich, najważniejszych kategorii, ponieważ zostali wyrzuceni z transmisji. Innym problemem był czas trwania gali. Przed rozdaniem nagród producenci zapowiadali, że nie chcieli, by to wydarzenie potrwało dłużej niż trzy godziny. W rzeczywistości trwało aż 3 godziny i 47 minut. Była to jedna z najdłuższych gal w historii. Na pewno przyczynił się do tego Adrien Brody, zwycięzca nagrody za Najlepszego aktora pierwszoplanowego, którego przemowa pobiła rekord wszech czasów pod względem długości.

