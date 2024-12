Najlepsze cameo 2024 roku. Nie tylko Deadpool & Wolverine zaskoczył

fot. Marvel / Prime Video / Warner Bros. / Disney+

2024 rok dobiega końca, zatem przyszedł czas na podsumowania. Poniższe zestawienie jest dość nietypowe, ponieważ nigdy wcześniej na łamach portalu naEKRANIE.pl nie tworzyliśmy listy najlepszych występów gościnnych. Nie da się jednak ukryć, że w dzisiejszych czasach cameo stanowią wyjątkowy smaczek, który widzowie szczególnie doceniają za element pozytywnego zaskoczenia. Szczególnie udane są te występy, o których udało się zachować pełną tajemnicę aż do światowej premiery. Nadal zaskakuje fakt, że o udziale Anyi Taylor-Joy w Diunie 2 dowiedzieliśmy się tak późno. Zresztą mało kto spodziewał się, jaką postać zagrała w filmie.

Warto również zauważyć, że takie występy często stają się częścią zabawnych gagów albo okazją do powrotu aktora do uwielbianej franczyzy, co wzbudza w widzach poczucie nostalgii. Takie niespodzianki są wyjątkowe i niezapomniane, szczególnie w przypadku filmów kinowych.

Raczej nikogo nie zaskoczy fakt, jak wiele postaci z Deadpool & Wolverine wyróżniliśmy. Ten film pełen był takich niespodzianek, które stanowiły ogromną frajdę nie tylko dla widzów, ale również dla samych aktorów. Spójrzmy chociażby na Channinga Tatuma - dzięki swojemu cameo wreszcie mógł wcielić się w Gambita. Ryan Reynolds umożliwił koledze z branży spełnienie marzenia, które wcześniej zostało zniweczone przez skasowanie solowego filmu o tej postaci.

W naszej galerii nie brakuje również wzmianek o serialach oraz polskich produkcjach. Szczególnie zaskoczyła Gąska, która zadebiutowała niecały miesiąc temu na platformie Prime Video. A pamiętacie pierwszy odcinek Pana i Pani Smith? TEN występ również był chwalony - zarówno przez widzów, jak i recenzentów.

Więcej znajdziecie poniżej - koniecznie dajcie znać, co sądzicie o naszym zestawieniu. Czy dodalibyście kogoś do tej listy?