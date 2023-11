Hearthstone - zobacz karty Łowcy Demonów, które wkrótce trafią do gry

fot. Blizzard Entertainment

Firma Blizzard zaprezentowała cztery kolejne karty, które trafią do Hearthstone w ramach jednej z nadchodzących aktualizacji. Tym razem przedstawiono dwóch stronników i dwa zaklęcia, które będą mogły trafić do talii Łowców Demonów. Wszystkie te karty wydają się idealnie ze sobą współgrać. Posiadanie "Ślepej snajperki" na stole da nam bonusy w momencie zagrywana kolejnych Nag, a karta "Oazowi banici" zapewni nam stronnika tego typu (dodatkowo będziemy mogli obniżyć koszt karty do zera po spełnieniu wymagań). Załadowanie zaś nie tyko zada 2 punkty obrażeń, ale też mniejszy koszt kolejnej Nagi, zaklęcia Spaczenia lub broni.

Hearthstone - nowe karty Łowcy Demonów

Hearthstone - Ślepa snajperka

Hearthstone to gra karciana z bohaterami i jednostkami znanymi z uniwersum Warcrafta. Produkcja dostępna jest na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS i oferuje kilka zróżnicowanych trybów rozgrywki.