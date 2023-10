Hearthtstone - te karty wkrótce trafią do gry. Fani Rycerza śmierci powinni być zadowoleni

fot. Blizzard

Reklama

Blizzard zaprezentował cztery nowe karty, jakie trafią do Hearthstone w jednej z nachodzących aktualizacji. Powinny one zainteresować przede wszystkim tych graczy, którzy grają Rycerzem śmierci, choć osoby preferujące inne klasy będą mogły wykorzystać ich znajomość do dopracowania swojej strategii i przygotowania odpowiedniej kontry.

Co ciekawe, aż trzy z czterech zaprezentowanych kart skupiają się na mechanice Trupów. Gracze będą mogli wykorzystać ten "surowiec" do wzmocnienia swojego bohatera, przyzwania losowego stronnika lub zadania obrażeń wrogiemu stronnikowi. Czwarta z kart to Pomocna dłoń - stronnik z okrzykiem bojowym pozwalającym na odkrycie nieumarłego oraz słowem kluczowym "szybkostrzal", dzięki któremu zagrywając ją w tej samej turze, w której dobierzemy ją do ręki, możemy obniżyć jej koszt o dwa punkty many.

Hearthstone - nowe karty

Hearthstone - Pomocna Dłoń