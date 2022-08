Heaven in Hell - pikantny zwiastun dla dorosłych. To nowy film twórców 365 dni

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Heaven in Hell to film w reżyserii Tomasza Mandesa, który współreżyserował wszystkie trzy części serii 365 dni. Jedną z głównych ról gra Simone Susinna, który występował w 365 dni: Ten dzień. Jego filmową partnerką w romansie jest Magdalena Boczarska. W obsadzie są także między innymi Kasia Sawczuk, Sebastian Fabijański oraz Janusz Chabior. Natomiast za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica.

Heaven in Hell - zwiastun dla dorosłych

Heaven in Hell - opis fabuły

Olga (Magdalena Boczarska) to kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki. Maks (Simone Susinna) to przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. I pewnie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie różnił ich wiek – 15 lat.

Heaven in Hell - premiera w listopadzie 2022 roku w kinach.