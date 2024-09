Hellboy: Wzgórza nawiedzonych z obrzydliwą sceną inspirowaną komiksem. Powstała bez CGI

Już teraz wiemy, że Hellboy: Wzgórza nawiedzonych nie zostanie jedną z największych tegorocznych porażek kinowych i film nie trafi w Ameryce na wielkie ekrany. Produkcja od razu dostępna będzie na VOD, ale mimo to twórcy nadal promują nową ekranizację komiksu Mike’a Mignoliego. W najnowszym magazynie SFX wywiadu udzielił reżyser Brian Taylor, który opowiedział o jednym szczególnym momencie, czyli kręceniu najbardziej obrzydliwej sceny filmu i to bez wykorzystania efektów specjalnych.

Chodzi o moment, w którym szop wspina się do Cory Fisher (Hannah Margetson), aby dostać się do jej ust. Fragment został zaczerpnięty wprost z komiksów, a reżyser wspomina, że podczas kręcenia wykorzystali dużą ilość silikonu oraz lubrykantu.

Tak Taylor opisuje kręcenie wspomnianej sceny:

Czytając to w scenariuszu, myślisz, że może to być albo naprawdę zła sekwencja CGI, albo możemy to zrobić tak, jak uczyniłby to Clive Barker, z dużą ilością silikonu i lubrykantu oraz świetną grą aktorską.

Więc właśnie to zrobiliśmy. Stworzyliśmy tę scenę przy wykorzystaniu efektów praktycznych. Nie ma w tym żadnych efektów specjalnych. Widziałem tę scenę miliony razy, ale teraz nawet nie widzę, gdzie jest połączenie między gumą a ciałem; gdzie efekty stają się prawdziwym aktorem. Trudno mi nawet znaleźć moment tego cięcia, gdzie jedno ujęcie przechodzi w drugie, więc myślę, że jest całkowicie płynne.