Hellraiser - ogłoszono obsadę nowego filmu. Pinhead zostanie sportretowany przez aktorkę

fot. materiały promocyjne

Hellraiser to kultowy horroru z 1987 roku. Głównym bohaterem jest Frank Cotton, który wkracza w świat Cenobitów - piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony przez przypadek do życia powraca na Ziemię jako przerażające monstrum. By móc znowu stać się człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar...

Zgodnie z nowymi informacjami portalu Deadline, poznaliśmy obsadę nowego filmu szykowanego dla platformy Hulu. Jedną istotną zmianą jest wybranie aktorki do grania postaci Pinheada, w którego w oryginale wcielił się Doug Bradley. W słynną postać tym razem wcieli się Jamie Clayton znana z serialu Sense8. W obsadzie ogłoszono także: Odeska A'Zion, Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds i Hiam Abbass.

Za projekt odpowiedzialni są twórcy filmu Dom nocny. Za kamerą stanie David Bruckner, a scenariusz napisali Ben Colins i Luke Pietrowski. Na razie szczegóły fabularne nowej wersji nie są znane, podobnie jak data premiery. Poniżej możecie zobaczyć także wpis ze zdjęciem aktorki, która zareagowała na informację o jej castingu do kultowej roli:

https://twitter.com/MsJamieClayton/status/1446159688945389568