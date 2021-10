The Last of Us - ulice Edmonton nie do poznania. Postapokaliptyczne zdjęcia z serialu HBO

Fot. Materiały prasowe

The Last of Us to serial HBO oparty na grze o tym samym tytule, która pozwala wcielić się w rolę Joela, przemycającego 14-letnią dziewczynkę imieniem Ellie. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, a ekipa produkcyjna postarała się, by ulice Edmonton przeistoczyły się w tym celu nie do poznania, co widać na poniższych zdjęciach. Downtown i Rice Howard Way naprawdę wyglądają, jakby był koniec świata, a mieszkańcy miasteczka są zachwyceni efektami. Przechodzień Amber Wenzel stwierdziła, że okoliczne dzieci są tym naprawdę podekscytowane i zainteresowane.

https://twitter.com/HBOsTheLastofUs/status/1445940783312408576

https://twitter.com/HBOsTheLastofUs/status/1445900700853026818

W obsadzie The Last of Us Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Nico Parker jako Sarah oraz Gabriel Luna jako Tommy. Za scenariusz odpowiadają Neil Druckmann i Craig Mazin. Za kamerą stoją Jasmila Zbanic, Ali Abbasi i Kantemir Balagov. Craig Mazin jest także showrunnerem. Premiera pierwszego sezonu The Last of Us jest zaplanowana na 2022 roku, ale nie ma jeszcze żadnej konkretnej daty.