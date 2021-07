Only Murders in the Building - pełny zwiastun serialu Hulu. Wielbiciele zbrodni i kryminalna zagadka

fot. screen z YouTube

Only Murders in the Building to nowa komedia kryminalna platformy Hulu. Została ona stworzona przez Steve'a Martina i Johna Hoffmana. Kampania promocyjna projektu nabiera tempa. W sieci zadebiutował właśnie pełny zwiastun serialu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterami produkcji jest troje sąsiadów z tego samego budynku. Są oni wielbicielami prawdziwych zbrodni. Jednak pewnego dnia zostają sami uwikłani w kryminalną zagadkę. To niekonwencjonalne trio musi połączyć siły, aby poprowadzić śledztwo.

W obsadzie projektu znajdują się Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short, Aaron Dominguez, Amy Ryan oraz Nathan Lane. Martin, Short, Gomez i Hoffman są producentami wykonawczymi projektu wraz z Danem Fogelmanem.

Only Murders in the Building - premiera serialu na platformie Hulu 31 sierpnia.