Hellsing - scenarzysta Johna Wicka stworzy film na podstawie kultowej mangi

fot. Kouta Hirano/ Dark Horse Comics/Shōnen Gahōsha

Hellsing to manga, która na początku XXI wieku cieszyła się dużą popularnością nie tylko w Japonii, ale też na całym świecie. Filmowej i aktorskiej adaptacji tego kultowego dzieła podejmie się Amazon Studios wraz z Derekiem Kolstadem. Twórca napisał scenariusz do filmu John Wick 3, a także do nadchodzącego thrillera pt. Nikt, gdzie w głównej roli występuje Bob Odenkirk. Scenarzysta był również współproducentem wykonawczym serialu The Falcon and the Winter Soldier. W styczniu ogłoszono, że będzie zaangażowany w produkcję adaptacji gry RPG Dungeons & Dragons.

Twórcą mangi Hellsing jest Kouta Hirano, który jest także autorem Drifters. Głównym bohaterem jest Alucard (czyli czytając od tyłu - Dracula), agent specjalny związany z The Hellsing Organization. Przywódczynią organizacji jest Integra Hellsing, prawnuczka Abrahama Van Hellsinga. Alucard pomaga w walce z wampirami, upiorami i innymi nadprzyrodzonymi istotami, które zagrażają Anglii i całemu światu. Wspiera ich nowy rekrut i była policjantka Seras Victoria.

Dla Dereka Kolstada jest to spełnienie marzeń, ponieważ zawsze chciał zaadoptować Hellsinga. Mike Callaghan, który będzie pracował przy produkcji filmu, także wyraził swoją radość nadchodzącym projektem.

Na nowo wyobrażona przez Koutę Hirano mitologia Draculi i Van Helsinga to ekscytujące, ekscentryczne połączenie akcji i horroru, które nie przypomina niczego, co widzieliśmy wcześniej. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani współpracą z Brianem [Kavanaugh-Jones] i Fredem [Berger] z Automatik i tym, że Amazon jest na pokładzie, aby pomóc nam ożywić dowcip i szaleństwo Hellsinga na ekranie.

Na podstawie mangi Hellsing powstało 13-odcinkowe anime o tej samej nazwie, za które odpowiedzialne było studio Gonzo. Była to jednak luźna adaptacja. Następnie w latach 2006-2012 studio Geneon wyprodukowało serię 10 odcinków OVA, które było zatytułowane Hellsing Ultimate. Ta animacja wierniej zaadoptowała historię znaną z mangi. Powstały też jeszcze 3 epizody na podstawie Hellsing: The Dawn, które są prequelem dla Hellsing, gdzie akcja przenosi się do 1944 roku i okupowanej przez nazistów Warszawy.

Za produkcję będą odpowiadać Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Mike Callaghan, Reuben Liber, Jason Lust i wspomniany Kolstad. Producentami wykonawczymi będą Tetsu Fujimura, India Osborne, Pierre Buffin i Jason Speer.