Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu - zwiastun komediowego anime od Netflixa

fot. Netflix

The Way of the Househusband, które znane jest w Polsce pod nazwą Yakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu już 8 kwietnia trafi na platformę Netflix. Anime jest adaptacją popularnej mangi (japoński tytuł to Gokushufudō), która jest obyczajową komedią akcji okraszoną czarnym humorem.

Historia skupia się na Tatsu, który niegdyś był legendarnym członkiem yakuzy siejącym postrach w mieście. Jego pseudonim to Nieśmiertelny Smok. Po ślubie z projektantką postanowił jednak zostawić za sobą gangsterskie życie i poświęcić się przyziemnym domowym zajęciom.

Głosu głównemu bohaterowi (w wersji japońskiej) użyczy Kenjiro Tsuda, który wcielał się już w Tatsu w krótkometrażowych, aktorskich filmach promujących mangę The Way of the Househusband. Z kolei Shizuka Itou zdubbinguje Miku (żona Tatsu), a Kazuyuki Okitsu podłoży głos postaci o imieniu Masa, czyli byłemu lokajowi nowego pana domu.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun tego komediowego anime.

Serial anime wyreżyserował Chiaki Kon, a za produkcję odpowiada studio J.C. Staff.

fot. Netflix