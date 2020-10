Liga Sprawiedliwości - Henry Cavill opowiedział o dziwności konferencji prasowych

fot. Warner Bros.

W produkcji Liga Sprawiedliwości Henry Cavill gra Supermana, który zmartwychwstały powraca w tymże filmie. Fakt ten miał być dla widzów niespodzianką. Tajemnicą miał być więc i sam udział aktora w produkcji. Ostatnio Henry Cavill opowiedział o dziwnej sytuacji, jaka miała miejsce podczas promocji filmu na konferencjach prasowych i o niemożliwym zadaniu, jakie dostał do wykonania. Henry Cavill miał być bowiem obecny na spotkaniach z mediami, ale jednocześnie nikt miał się nie dowiedzieć, że aktor występował w produkcji.

Oto, co aktor opowiedział o tych niemożliwych do zrealizowania wymogach w podcaście dla Empire:

To była bardzo dziwna sytuacja. Nikt nie wiedział, czego w zasadzie ode mnie chcą. Było to coś w stylu "Chcemy Henry'ego na konferencjach, ale nie mówmy nikomu, że wystąpił w filmie". Super chłopaki, dzięki za ten niemożliwy do realizacji scenariusz. Powiem wszystkim, że byłem wsparciem moralnym i robiłem herbatkę. O tak, na pewno wszyscy to kupią!

Przypomnijmy, że Henry'ego Cavilla obecnie zobaczyć możemy w filmie Enola Holmes dostępnym na Netflixie.