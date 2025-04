Czarny Staw: nowe wydanie powieści z dreszczykiem i tajemnicą

Mięta

Nakładem wydawnictwa Mięta ukazała się reedycja powieści Roberta Ziębińskiego zatytułowanej Czarny Staw - powieści młodzieżowej z elementami grozy i suspensu.

W Czarnym Stawie poznajemy Kamila, który po rozwodzie rodziców trafia do wiejskiego domu babci. Ich relacje się nie układają, ale odskocznie znajduje w grupie rówieśników. I to właśnie od nich dowiaduje się o mrocznej legendzie związanej z położonym w pobliżu jeziorem. Gdy zdecydują się zbadać temat, sytuacja zacznie się robić poważna, by nie powiedzieć przerażająca.

Powieść Roberta Ziębińskiego została wydana w twardej oprawie z kolorowymi brzegami. Czarny Staw liczy 288 stron.

Czarny Staw - wygląd książki

Czarny Staw - okładka Zobacz więcej

Czarny Staw - opis książki

Nikt nie wie, jak głęboki jest Czarny Staw. No, może poza samym diabłem… O Czarnym Stawie krążą legendy. To ponoć przeklęte miejsce.

Burzliwy rozwód rodziców Kamila powoduje radykalną zmianę w jego życiu. Z wielkiego miasta wyprowadza się na dosłowny koniec świata, do rodzinnego domu mamy w Czarnym Stawie. Relacje między nią i babcią są, delikatnie mówiąc, skomplikowane. Starsza pani ewidentnie coś ukrywa i ma to związek z tajemniczym zniknięciem dziadka przed wielu laty.

Jakby tego było mało, miejscowe dzieciaki opowiadają Kamilowi o przerażających wypadkach, które zdarzały się w okolicach lokalnego jeziora w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.

Chłopaka zaczynają dręczyć koszmary, w których tonie w czarnej wodzie. Wraz z nowymi przyjaciółmi postanawia odkryć tajemnicę upiornego jeziora. Niebawem okaże się, że szukając odpowiedzi, znajdą jeszcze więcej pytań. Nie tylko dotyczących miasta, ale też ich rodzin.

Mierząc się z tajemnicami, młodzi bohaterowie muszą odkryć sposób na pokonanie zła, nim ono pokona ich i wszystkich mieszkańców.