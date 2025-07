Jak Henry Cavill stracił rolę Supermana? James Gunn ujawnia kulisy decyzji

fot. materiały prasowe

Po latach Henry Cavill miał wrócić do roli Supermana, co zapowiadano w scenie po napisach filmu Black Adam. Był to jednak czas chaosu i walki o władzę nad adaptacjami DC, która szybko przerodziła się w zwolnienie Henry'ego Cavilla, po tym jak James Gunn i Peter Safran zostali zatrudnieni do stworzenia nowego otwarcia dla Człowieka ze Stali. Filmowiec wspomina tę sytuację, pokazując, jak Cavill stał się ofiarą korporacyjnego chaosu, co jego zdaniem było niesprawiedliwe wobec niego jako człowieka i aktora.

Henry Cavill jako Superman – kulisy zwolnienia

Gunn opowiedział o tym w podcaście Josha Horowitza. Okazuje się, że chaos w Warner Bros. był wówczas gigantyczny, ponieważ – jak wskazuje James Gunn – w dniu, w którym on i Peter Safran podpisali kontrakt na prowadzenie DC Studios, ogłoszono powrót Henry'ego Cavilla do roli Supermana. Było to o tyle dziwne, że już wtedy oni oraz szefowie korporacji wiedzieli, jaki jest plan na przyszłość – i Cavill się w nim nie mieścił.

Tak Gunn wspomina tę sytuację z Henrym Cavillem:

– To było straszne. Wierz lub nie, w dniu, w którym rozważaliśmy, czy przyjąć pracę w DC Studios i właśnie podpisaliśmy naszą umowę, nagle ogłoszono, że Henry Cavill wraca do roli. Wówczas pomyślałem: „Co się dzieje? Wiemy, jaki mamy plan – a zakłada on rozpoczęcie uniwersum od nowego Supermana”. To było bardzo niesprawiedliwe wobec niego – wyszło to naprawdę źle.

Dalsza część jego wypowiedzi wyraźnie wydaje się krytykować Dwayne’a Johnsona, który w tamtym czasie walczył o przejęcie kontroli nad filmami DC i zbudowanie serii wokół swojej postaci – Black Adama. Mówiło się otwarcie, że Johnson stosował dość agresywną strategię, by siłą przejąć te adaptacje. Rock też wykorzystał w tym czasie postać Cavilla w roli Supermana w swojej taktyce.

– W tamtym czasie panowała pustka w zarządzaniu, więc wiele osób miało własną wizję tego, co chciały zrobić z DC, i próbowały siłą przejąć kontrolę. To jednak nigdy nie było brane pod uwagę przez Davida Zaslava. Zaczęliśmy prace i to było bardzo niefortunne. Henry naprawdę miał pecha. To prawdziwy dżentelmen – zachował się w tej sytuacji z wielką klasą. Poprosił tylko, aby to on mógł ujawnić tę decyzję światu, a nie my. Naprawdę zachował się z ogromną godnością.

Gunn podkreślił, że jeszcze tego samego dnia rozmawiał z Henrym Cavillem o potencjalnej przyszłej współpracy i bardzo chciałby go zaangażować ponownie. Nie jest więc wykluczone, że Cavill pojawi się jeszcze kiedyś w DCU – choć nie jako Superman.

Nowym Supermanem został David Corenswet, którego można już oglądać na ekranach kin.