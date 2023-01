Here - Robert Zemeckis wykorzysta nowatorską SI w filmie. Hanks i Wright w obsadzie

fot. Apple TV+

Robert Zemeckis, kultowy reżyser Forresta Gumpa czy trylogii Powrót do przyszłości szykuje nowy film pod tytułem Here. Razem ze studiem Miramax opierają go na powieści graficznej Richarda McGuire'a, której historia jest osadzona w jednym pookoju i pokazuje mieszkańców na przestrzeni lat. Główne role zagrają Robin Wright i Tom Hanks.

Here - nowatorska technologia

Według mediów Robert Zemeckis wykorzysta nowatorską sztuczną inteligencję zwaną Metaphysic Live do odmłodzenia aktorów. Firma odpowiedzialna za tę technologię podpisała umowę z agencją reprezentującą aktorów, aby stworzyć określone narzędzia potrzebne im w karierach. Dokładnie nie określono, jak to widzą, ale najwyraźniej chcą bardziej wykorzystywać SI w aspekcie pracy aktorów. Według oświadczenia ta SI ma odblokować niesamowite szanse dla branży rozrywkowej i nie tylko.

Czytamy, że ta technologia ma fotorealistycznie, w wysokiej rozdzielczości na żywo na planie odmładzać aktorów lub - jeśli będzie trzeba - podmieniać twarz na ciele dublera bez potrzeby późniejszej obróbki przez speców od efektów specjalnych. Robert Zemeckis twierdzi, że Metaphysic Live to narzędzie, które pozwala to robić w sposób do tej pory niemożliwy. Aby dojść do tego wniosku, testował różne inne narzędzia do odmładzania i podmiany twarzy.

Kevin Baillie, szef od efektów specjalnych z produkcji filmu mówi, że Metaphysic Live będzie narzędziem działającym na żywo podczas pracy na planie. Pozwoli to też aktorom zobaczyć od razu efekt w stylu lustra, ale z odmłodzonym obliczem. Dzięki temu w czasie rzeczywistym będą mogli testować rozwiązania aktorskie, jakie chcą wykorzystać w kreacji i zobaczyć jak to będzie wyglądać na ich młodszych obliczach.

Szef Metaphysic w oświadczeniu mówi, że ich narzędzie ukształtuje przyszłość branży rozrywkowej.

W obsadzie są także Paul Bettany i Kelly Reilly. Za produkcję odpowiada Sony Pictures Entertainment. Premiera w 2024 roku.