Herkules - remake animacji Disneya coraz bliżej. Jest reżyser

fot. IMDb.com

Disney ogłosił, że reżyserem filmu Hercules został Guy Ritchie. Nie jest to zaskoczenie, że studio na niego postawiło, bo jego Aladyn zebrał z całego świata ponad miliard dolarów. Są więc pewni, że dostarczy im tego, czego oczekują.

Za produkcję odpowiada studio AGBO należący do reżyserów Avengers: Koniec Gry, czyli Joe Russo i Anthony Russo. Swego czasu spekulowano, że to właśnie oni wyreżyserują ten film. Autorem pierwszej wersji scenariusza jest Dave Callaham, ale obecnie poszukiwaniu są nowi scenarzyści do stworzenia kolejnej wersji opartej na pracy Callaham. Na razie nie wiadomo, jak wierna będzie to adaptacja animacji. Większość aktorskich remake'ów hitów Disneya to kopia 1 do 1, ale powstały wyjątki z nową wizją. Być może Herkules pójdzie w tym kierunku.

Guy Ritchie - ostatnie filmy

Po sukcesie Alladyna Guy Ritchie wrócił do kina, z którego jest znany i za który jest lubiany. Stworzył hit Jeden gniewny człowiek, który przy dobrych recenzjach osiągnął sukces w box office. Na premierę czeka jego nowy film Gra fortuny, w którym ponownie gra Jason Statham, gwiazda Jednego gniewnego człowieka.