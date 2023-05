Jackie Chan i John Cena szaleją w zwiastunie Hidden Strike. Dwie ikony kina akcji w jednym filmie

Fot. Materiały prasowe

Opublikowano zwiastun Hidden Strike. W filmie zobaczymy dwie ikony kina akcji, Jackiego Chana (Karate Kid, Pijany smok, Godziny Szczytu) i Johna Cenę (Szybcy i Wściekli, 12 rund, Peacemaker), na jednym ekranie. Aktorzy zagrają dwóch byłych żołnierzy sił specjalnych, którzy połączą siły, by bezpiecznie eskortować grupę cywilów w bezpieczne miejsce. Nie obędzie się jednak bez przeszkód, eksplozji i potężnych przeciwników. Zobaczcie sami.

Jackie Chan i John Cena szaleją w zwiastunie Hidden Strike

Hidden Strike - informacje

Hidden Strike wyreżyserował Scott Waugh, znany z Need for Speed. Scenariusz napisał Arash Amel. W obsadzie oprócz Jackiego Chana i Johna Ceny są także między innymi Pilou Asbæk (Samaritan, Gra o tron), Amadeus Serafini (Scream: The TV Series, Summer Days, Summer Nights), Zhenwei Wang (Karate Kid) i Minghao Hou (When We Were Young).

Fot. Materiały prasowe

Nie ujawniono jeszcze daty premiery Hidden Strike. Dajcie jednak znać, co myślicie o pierwszym zwiastunie i czy czekacie na film akcji z Jackie Chanem i Johnem Ceną.