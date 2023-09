Hideki Kamiya już wkrótce opuści szeregi PlatinumGames

fot. youtube.com

Studio PlatinumGames poinformowało w swoich mediach społecznościowych, że już wkrótce ich szeregi opuści Hideki Kamiya. Słynny japoński twórca związany był z tym studiem od samego początku. W 2007 roku był on jednym z jego współzałożycieli. Od tego czasu zajął się szeregiem projektów. Pracował między innymi nad takimi tytułami jak Bayonetta, The Wonderful 101 czy Sol Cresta.

Zarówno PlatinumGames, jak i Kamiya nie podali powodu zakończenia współpracy.

https://twitter.com/platinumgames/status/1706201875564130785

Z żalem informujemy, że Hideki Kamiya opuści PlatinumGames 12 października 2023 roku. Jesteśmy wdzięczny za jego kreatywne pomysły, przywództwo i wkład w rozwój PlatinumGames od chwili powstania aż do dziś. Wierzymy, że nadal będzie odnosił sukcesy jako twórca gier. Nie możemy doczekać się, jak zobaczymy, że dzięki niemu branża gier staje się lepszym miejscem! Życzymy mu wszystkiego dobrego w przyszłości! - napisano na profilu studia

Nastąpiło to po wielu przemyśleniach opartych na moich przekonaniach i nie było to łatwą decyzją. Uważam jednak, że to najlepszy wybór. Nadal będę tworzyć w swoim stylu - dodał Kamiya.