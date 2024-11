W pełni funkcjonalny Batmobil z filmów Nolana w sprzedaży. Ile kosztuje samochód Batmana?

fot. Warner Bros. Pictures

Batman to prawdziwy gadżeciarz, a wiele z jego zabawek do zwalczania przestępczości w Gotham doczekało się swoich niegroźnych wersji, które można kupić w sklepach. Jednym z najbardziej ikonicznych sprzętów Mrocznego Rycerza jest jego pojazd, czyli Batmobil. W zależności od adaptacji potrafiły się one od siebie znacząco różnić. Raz eleganckie, jak u Burtona, raz surowe i potężne, jak u Matta Reevesa, a czasami przypominające istny czołg, co zaproponował Christopher Nolan w Batman - Początek i w kolejnych filmach serii.

Warner Bros. Discovery wystawiło właśnie na sprzedaż dziesięć sztuk Batmobila z filmów Christophera Nolana. Popularny Tumbler, który siał postrach w sercach przestępców Gotham, teraz może stanowić ozdobę przed czyimś garażem. Koszt takiego zakupu wynosi 3 miliony dolarów od sztuki. Zapowiedziano, że są to pojazdy w pełni funkcjonalne, a zatem nadające się do jazdy po ulicach, ale skorzystanie z nich w ten sposób nie jest legalne. Stanowią zatem drogocenny przedmiot kolekcjonerski sporych rozmiarów.

fot. Warner Bros. Pictures

