Hit Man - zwiastun nowego filmu Netflixa z Glenem Powellem. Czy będzie premiera w Polsce?

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Hit Man to nowy film w reżyserii Richarda Linklatera (Boyhood, Przed północą), który został napisany przez niego samego oraz Glena Powella, aktora znanego z Top Gun: Maverick czy Tylko nie ty. Przy wymyślaniu scenariusza inspirowali się artykułem Skipa Hollandswortha z Texas Monthly. Film otrzymał niemal jednogłośne pochwały od momentu swojego debiutu na festiwalu w Wenecji w 2023 roku.

Film pojawi się na platformie Netflix 7 czerwca 2024 roku, ale nie w Polsce. Hit Mana będzie można obejrzeć w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Indiach, Korei Południowej, Hong Kongu, Malezji, Wietnamie, Indonezji, Singapurze, Filipinach i Islandii.

Hit Man - zwiastun filmu

Hit Man - co wiemy?

Oficjalna synopsis Hit Mana brzmi następująco:

Gary Johnson to najbardziej pożądany płatny zabójca w Nowym Orleanie. Dla swoich klientów jest niczym postać z filmów: tajemniczą spluwą do wynajęcia. Jeśli postanowisz mu zapłacić za sprzątnięcie zdradzającej narzeczonej lub przemocowego szefa, to lepiej uważaj - w rzeczywistości pracuje on dla policji. Kiedy Gary łamie swój protokół, żeby pomóc zdesperowanej kobiecie, która próbuje uciec od przemocowego męża, on sam staje się jedną ze swoich udawanych osobowości - zakochuje się w kobiecie i zbliża się do zostania kryminalistą.

W obsadzie filmu znajduje się Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Molly Bernard, Evan Holtzman oraz Gralen Bryant Banks.