Hogwarts Legacy na Nintendo Switch - zobaczcie gameplay. Port może zaskoczyć

fot. youtube.com/PlayStation

Do sieci trafiło pierwsze wideo, które pokazuje gameplay z Hogwarts Legacy na Nintendo Switch. Na swoim profilu w serwisie X opublikował je Tal Helfgott, któremu udało się zdobyć ten tytuł przed premierą. Dodał on również fotografię pudełka z grą oraz zdjęcia ekranu udowadniające, że rzeczywiście ma dostęp do tej produkcji. Być może w ten sposób chciał uniknąć podejrzeń, że mógł on uruchomić grę w chmurze korzystając ze zmodyfikowanej konsoli.

Helfgott wspomina, że jego zdaniem to kolejny "niemożliwy port", a gra ma wyglądać i działać naprawdę dobrze, na dodatek bez żadnych aktualizacji. Osoby, które zamierzają ograć Dziedzictwo Hogwartu na Switchu raczej nie powinny obawiać się, że będą musieli zmagać się ze znacznie niższa jakością oprawy czy poważnymi problemami z płynnością.

Hogwarts Legacy - premiera gry na Nintendo Switch zaplanowana została na 14 listopada tego roku.