Hogwarts Legacy może być naprawdę długą grą. Lista trofeów wyciekła do sieci

fot. WBIE

Hogwarts Legacy już od pierwszych materiałów materiałów marketingowych zapowiadało się na naprawdę rozbudowaną produkcję. Teraz zaś do sieci wyciekła lista trofeów, która wydaje się potwierdzać, że produkcja ta zapewni wiele godzin zabawy, a ukończenie wszystkiego na 100% może być bardzo czasochłonnym zadaniem.

Gracze zainteresowani zdobyciem platynowego trofeum będą musieli najprawdopodobniej zrobić absolutnie wszystko, co przygotowali dla nich deweloperzy. Na liście trofeów znalazły się bowiem wzmianki między innymi o wykonaniu wszystkich aren, wyzwań i zadań pobocznych, a także nauczeniu się każdego z zaklęć, znalezieniu wszystkich znajdziek itp. Są tam również osiągnięcia związane z każdym z czterech domów, co może sugerować, że całą przygodę trzeba będzie przejść więcej niż jeden raz, choć oczywiście nie można wykluczyć, że twórcy rozwiążą to w inny sposób.

Zabrakło natomiast jakichkolwiek trofeów związanych z poziomami trudności. Wygląda więc na to, że w zasadzie każdy gracz, niezależnie od umiejętności, będzie mógł pokusić się o zdobycie "platyny" - o ile oczywiście znajdzie odpowiednio dużo czasu.

Hogwarts Legacy - premiera 10 lutego na konsolach PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. W późniejszym terminie produkcja ta trafi także na Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy - easter eggi

W oczekiwaniu na grę możecie zapoznać się z poniższą galerią, w której zebraliśmy dla Was easter-eggi, których można doszukać się w zwiastunach i materiałach z rozgrywki.

Hogwarts Legacy – easter eggi – pokoje wspólne dość wiernie odwzorowują swoje opisy – ten należący do Slytherinu jest skąpany w dość specyficznym świetle, ponieważ znajdował się… pod jeziorem. Wszystkie okna i świetliki znajdowały się pod wodą, stąd ta specyficzna barwa.