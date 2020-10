Hokus pokus 2 - bohaterki oryginału powrócą w sequelu Disney+

fot. Disney

W zeszłym roku informowaliśmy, że Disney+ szykuje sequel filmu familijnego Hokus pokus z 1993 roku. Teraz gwiazda oryginału Bette Midler potwierdziła w rozmowie z Fox 5 New York, że powróci w kontynuacji do swojej roli Winifred. Ponadto wyjawiła, że pozostałe gwiazdy oryginału, czyli Sarah Jessica Parker i Kathy Najimi również zagrają w sequelu. Warto zaznaczyć, że panie przywdzieją swoje kostiumy czarownic z filmu również w halloweenowej zbiórce charytatywnej zatytułowanej In Search od the Sanderson Sisters, która odbędzie się 30 października.

fot. materiały prasowe

Głównymi bohaterkami oryginału są siostry Sanderson, czarownice z Salem, które 300 lat wcześniej zostały powieszone za wyssanie energii życiowej z kilkuletniej dziewczynki. Teraz, pewnej halloweenowej nocy po latach, powracają do życia.