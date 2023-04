Małe piersi i brzydkie twarze - aktorki dyskryminowane ze względu na wiek, wygląd i rasę

fot. materiały prasowe

Hollywood od zawsze narzucało własne zasady. I choć wiele z nich było zwyczajnie absurdalnych, masa kobiet ze środowiska filmowego musiała się z nimi zmierzyć. Wielokrotnie producenci zarzucali artystkom, że są niewystarczająco atrakcyjne, za stare lub nie wpasowują się w wyobrażenie „miejskiego typu”. Z tego względu wiele aktorek musiało porzucić marzenie o danej roli, gdyż ich cechy fizyczne przekreślały jakiekolwiek szanse na angaż.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią kobiet z branży rozrywkowej, które doświadczyły dyskryminacji na przesłuchaniach. Najczęściej zarzucano aktorkom, że są zbyt dojrzałe na dane role. I wcale nie odnosiło się to tylko do młodzieżowych wcieleń, ale także do postaci po 30. i 40. roku życia! W czasie, gdy jedne artystki były atakowane ze względu na kolor skóry, inne trafiały na seksistowskie opinie. Wielokrotnie zdarzało się, że kobieta stawała się w oczach twórców obiektem seksualnym, który nadaje się do zaoferowania widzom na ekranie.

Dyskryminowane aktorki

Za krzywdzącymi tekstami stała nie tylko męska część kierownictwa, ale zdarzało się, że również kobiety kłady kłody pod nogi innym kobietom. Zerknijcie, które aktorki spotkały się z dyskryminacją.