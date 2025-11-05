Reklama
Hollywood we Wrocławiu! 6 listopada rusza 16. American Film Festival

Już 6 listopada 2025 roku Wrocław po raz szesnasty stanie się stolicą amerykańskiego kina. TAURON American Film Festival to jedno z najciekawszych wydarzeń filmowych w Europie, które od lat pokazuje zupełnie inne oblicze kina zza oceanu.
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Christy 
american film festival
Christy materiały prasowe
American Film Festival to wydarzenie, które promuje niezależną kinematografię amerykańską, ale nie tylko. W programie znajdą się retrospektywy i odrestaurowane klasyki. A także będą się odbywały pokazy nadchodzących hollywoodzkich hitów. W końcu wyścig po Oscary już tuż tuż. Poza filmami są przewidziane wydarzenia towarzyszące, które będą okazją do większego zgłębienia kultury czy nawet polityki Stanów Zjednoczonych. 

Jim Jarmusch otworzy festiwal

W czasie festiwalu widzowie zobaczą dziesiątki różnych filmów: od niezależnych produkcji po ambitne dzieła hollywoodzkie. Warto zaznaczyć, że w tym tytuły prezentowane wcześniej na festiwalach w Cannes, Wenecji, Berlinie, Toronto czy Sundance. 

Tegoroczną edycję otworzy film Jima Jarmuscha - jeden z najważniejszych twórców amerykańskiego kina niezależnego. Dzięki współpracy z Gutek Film widzowie będą mogli obejrzeć jego najnowsze dzieło, Father Mother Sister Brother, nagrodzone Złotym Lwem w Wenecji. Festiwal zakończy natomiast projekcja filmu Rodzina do wynajęcia w reżyserii Hikari, przygotowana we współpracy z Searchlight Pictures.

Oscarowe typy i hollywoodzkie gwiazdy

Wśród tegorocznych tytułów nie zabraknie też filmowych hitów, o których może być głośno w oscarowym sezonie. W programie znalazły się m.in. Christy Davida Michôda z Sydney Sweeney, Blue Moon Richarda Linklatera, The History of Sound Olivera Hermanusa z Paulem Mescalem czy Zgiń, kochaniew reżyserii Lynne Ramsay z Jennifer Lawrence. I wiele innych. Sprawdź pełny program na stronie festiwalu!

Festiwal potrwa od 6 do 11 listopada 2025 roku we Wrocławiu i jak co roku zamieni miasto w stolicę amerykańskiego kina. To idealna okazja, by przedpremierowo zobaczyć filmy, które dopiero podbiją świat. 

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Christy 
american film festival
