Hollywood wycofuje premiery filmów z Rosji. Netflix zostanie wyłączony?

fot. materiały prasowe

Disney to pierwsze hollywoodzkie studio, które podjęło decyzję o odwołaniu wszystkich swoich premier w Rosji z uwagi na konflikt w Ukrainie. W oświadczeniu firmy Walt Disney Company czytamy, że wszystkie decyzje biznesowego w najbliższej przyszłości będą podjęte w oparciu o rozwój sytuacji w Ukrainie. Dodali też, że współpracują z organizacjami pozarządowymi, aby wesprzeć uchodźców z Ukrainy.

Rosjanie więc nie obejrzą animacji Pixara To nie wypanda, która miała wejść na ekrany 10 marca. Doktor Strange w multiwersum obłędu oraz Buzz Astral to kolejne najbliższe dwie premiery, które nie trafią na ekrany.

https://twitter.com/waltdisneyco/status/1498449700705357824

Batman - premiera odwołana

Kolejny studiem, które podjęło decyzję o anulowaniu premiery w Rosji jest Warner Bros, które wycofało z dystrybucji Batmana. Miał wejść na ekrany 3 marca. W oświadczeniu Warner Media czytamy, że kolejne decyzje będą związane z rozwojem wydarzeń związanych z inwazją na Ukrainę. Fantastyczne zwierzęta 3 również nie trafią do dystrybucji w Rosji.

Szybko swoja decyzję ogłosiło Sony wycofując Morbiusa z dystrybucji. W oświadczeniu, tak jak inni, podkreślają, że anulowane zostały ich wszystkie premiery do czasu rozwiązania kryzysowej sytuacji.

Najpewniej pozostałe studia również do tych decyzji dołączą. Według dziennikarzy The Hollywood Reporter duże znaczenie ma nie tylko sytuacja kryzysowa i kwestie moralne, a odcięcie Rosji od systemu SWIFT. Mówiąc prosto: bez niego hollywoodzkie studia nie mogłyby otrzymać pieniędzy ze sprzedaży biletów do kin.

Jest to o tyle ważna decyzja, że Rosja to lukratywny rynek dla Hollywood. Oznacza to brak milionów dolarów na koncie nadchodzących filmów.

Netflix odmawia Rosji

Według nowego prawa, które wchodzi w Rosji wraz z 1 marca 2022 roku, każda platforma mająca więcej niż 100 tysięcy użytkowników musi dać dostęp do 20 kanałów telewizyjnych, w tym wiele propagandowych powiązanych z Kremlem. Netflix w oświadczeniu dla Politico ogłosił, że nie zamierza respektować tego prawa, a to może oznaczać, że usługa najpewniej zostanie wyłączona w Rosji.