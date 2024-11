Farming Simulator 25 zalicza udany debiut. Wysokie oceny i wielu graczy na Steamie

fot. Giants Software

12 listopada zadebiutowało Farming Simulator 25, czyli najnowsza odsłona rolniczej serii od studia Giants Software. Produkcja pozwala na zarządzanie gospodarstwem solo lub w trybie wieloosobowym. Twórcy przygotowali zróżnicowane obszary w Ameryce Północnej, Europie Środkowej oraz Azji Wschodniej, gdzie można zając się między innymi uprawą roślin i hodowlą zwierząt.

Wygląda na to, że gracze byli spragnieni tego rodzaju zabawy, bo FS25 cieszy się dużym zainteresowaniem na Steam. W szczytowym momencie przyciągnął on aż 126,761 użytkowników platformy Valve jednocześnie, znacznie przebijając wynik innej głośnej premiery z ostatnich dni - Dragon Age: Straż Zasłony (89,418 tysięcy graczy jednocześnie).

fot. SteamDB

Giants Software ma również powody do zadowolenia jeśli chodzi o recenzje w branżowych mediach. Średnia Farming Simulator 25 to na ten moment 78/100 na podstawie 6 opinii zebranych przez serwis Metacritic. Krytycy wspominają, że rozgrywka w dalszym ciągu jest bardzo przyjemna i satysfakcjonująca, a na dodatek rozbudowano ją o kilka ciekawych nowości. Tych ostatnich nie ma być jednak zbyt wielu - to zdecydowanie ewolucja, a nie rewolucja. Recenzent serwisu Gamepressure porównał ten tytuł do ostatnich iPhone'ów - to delikatnie usprawniona wersja, która zadowoli największych fanów.

Farming Simulator 25 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.