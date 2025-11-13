Seria Horizon z nową odsłoną! Horizon Steel Frontiers to MMORPG, w które... nie zagracie na PlayStation

fot. NCSoft

NCSoft zapowiedziało Horizon Steel Frontiers, nowe MMORPG osadzone w świecie znanym z serii Horizon. Produkcja zmierza na PC oraz urządzenia mobilne i zaoferuje rozgrywkę międzyplatformową. Przynajmniej na ten moment nie wspomniano ani słowem o planach wydania gry na konsolach PlayStation.

Z oficjalnego opisu dowiadujemy się, że w Horizon Steel Frontiers trafimy do krainy o nazwie Deadlands, zamieszkanej przez łowców maszyn. Gracze mogą liczyć na mnóstwo akcji i swobody — nie zabraknie okazji do walki z przeciwnikami oraz rozbudowanych systemów charakterystycznych dla gatunku MMORPG.

Seria Horizon - gry

Jak na razie na rynek trafiły dwie główne odsłony serii Horizon, a także kilka pomniejszych produkcji.