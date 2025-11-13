Seria Horizon z nową odsłoną! Horizon Steel Frontiers to MMORPG, w które... nie zagracie na PlayStation
Horizon Steel Frontiers to gra MMORPG, która w niesprecyzowanej jeszcze przyszłości ma pojawić się na PC i urządzeniach mobilnych. Do sieci trafił zwiastun z pełną akcji rozgrywką.
NCSoft zapowiedziało Horizon Steel Frontiers, nowe MMORPG osadzone w świecie znanym z serii Horizon. Produkcja zmierza na PC oraz urządzenia mobilne i zaoferuje rozgrywkę międzyplatformową. Przynajmniej na ten moment nie wspomniano ani słowem o planach wydania gry na konsolach PlayStation.
Z oficjalnego opisu dowiadujemy się, że w Horizon Steel Frontiers trafimy do krainy o nazwie Deadlands, zamieszkanej przez łowców maszyn. Gracze mogą liczyć na mnóstwo akcji i swobody — nie zabraknie okazji do walki z przeciwnikami oraz rozbudowanych systemów charakterystycznych dla gatunku MMORPG.
Seria Horizon - gry
Jak na razie na rynek trafiły dwie główne odsłony serii Horizon, a także kilka pomniejszych produkcji.
- Horizon: Zero Dawn (2017)
- Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds DLC (2017)
- Horizon: Forbidden West (2022)
- Horizon: Call of the Mountain (2023)
- Horizon: Forbidden West - Burning Shores DLC (2023)
- Horizon: Zero Dawn Remastered (2023)
- LEGO Horizon Adventures (2024)
Źródło: youtube.com
