Przetrwa silniejszy. Primate to horror, który pokazuje, jak natura się mści - zobacz zwiastun

Primate Official Trailer

Paramount udostępnił pierwszy zwiastun horroru Primate, którego reżyserem jest Johannes Roberts – autor Podwodnej pułapki oraz Resident Evil: Witaj w Raccoon City. Premiera filmu zaplanowana jest na styczeń 2026 roku. W obsadzie znajdziemy między innymi Johnny’ego Sequoyah i Jessicę Alexander, a także laureata Oscara Troy’a Kotsura, którzy wejdą w dramatyczny konflikt z krwiożerczym szympansem.

Primate opis fabuły

Akcja rozgrywa się na Hawajach, gdzie grupa przyjaciół spędza wakacje w luksusowej willi. Ich pobyt zamienia się w koszmar, gdy oswojony szympans zaczyna przejawiać coraz bardziej agresywne zachowania, aż w końcu atakuje ludzi.

Zwiastun filmu Primate

Zwiastun zapowiada intensywny survival horror, w którym natura wymyka się spod ludzkiej kontroli. Nie ma tu potworów z laboratorium ani nadprzyrodzonych sił, tylko czysty, zwierzęcy instynkt i brutalna walka o przetrwanie.

Twórcy stawiają na realizm i fizyczny strach, przypominając klasyki gatunku takie jak Cujo czy Grizzly. Można powiedzieć, że to Planeta Małp w znacznie mroczniejszym i brutalniejszym wydaniu. W centrum historii stoi przerażająca świadomość, że człowiek nigdy naprawdę nie ujarzmi dzikiego stworzenia.