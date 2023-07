Hot Wheels to kolejny po Barbie film o zabawkach firmy Mattel. J.J. Abrams zaskakuje szczegółem

Mattel

Film kinowy Hot Wheels został ogłoszony w 2022 roku .Jego producentem jest J.J. Abrams, czyli twórca trylogii sequeli Gwiezdnych Wojen. Nadal projekt nie ma reżysera, a trwają prace nad scenariuszem autorstwa Daltona Leeba i Nicholasa Jacobsona-Larsona. Nie jest wykluczone, że sam Abrams stanie za kamerą, ale decyzji nie ma.

Hot Wheels to poważny film

W nowym artykule New Yorkera o planach firmy Mattel na kolejne filmy oparte na ich zabawkach. Hot Wheels jest jednym z nich. W tym tekście też producent J.J. Abrams tak wypowiedział się o tym projekcie:

- Bardzo długo rozmawialiśmy z Mattelem o Hot Wheels, ale nie mogliśmy znaleźć sposobu, dzięki któremu element układanki wpadnie na swoje miejsce. Takiego, który sprawi, że będzie to coś godnego tytułu Hot Wheels. Wtedy wpadliśmy na pomysł, aby film był... emocjonalny, odważny i poważny.

Dodatkowych szczegółów na temat tego, co dokładnie ma na myśli nie ujawnił. Jednak jego słowa spotkał się ze sporym zaskoczeniem odbiorców w mediach społecznościowych. Biorąc jednak pod uwagę, że Barbie też wypada niekonwencjonalnie do oczekiwań, być może to jest sposób na adaptacje zabawek firmy Mattel.