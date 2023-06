Barbie wygra z Oppenheimerem! Padają konkretne kwoty w prognozach box office

Fot. Materiały prasowe

Na kilka tygodni przed premierą filmów Oppenheimer i Barbie portal The Hollywood Reporter prezentuje pierwsze oficjalne prognozy box office dla starcia, które fani w mediach społecznościowych przezwali mianem Barbenheimer.

Barbie - prognoza box office

Według THR to starcie wygra Barbie, która ma osiągnąć kapitalne otwarcie w wysokości 70-80 mln dolarów w Ameryce Północnej. Źródła portalu twierdzą, że nie jest wykluczone, by ten debiut był wyższy. Sam Warner Bros. jest dość ostrożny w swoich prognozach i zapowiada 60 mln dolarów.

Wszyscy są zgodni, że wpływ na popularność Barbie, która daje filmowi przewagę nad Oppenheimerem, jest to, jak wielkim fenomenem w mediach społecznośsciowych stała się ta produkcja. Jej budżet to 100 mln dolarów, więc taka kwota z samego USA to doskonała wiadomość dla producentów. Do tego doliczymy otwarcie z reszty świata, którego prognozy na razie nie są jeszcze znane.

Oppenheimer - prognoza box office

Film w reżyserii Christophera Nolana ma osiągnąć podczas weekendu otwarcia w Ameryce Północnej kwotę 40 mln dolarów. Nie jest znakomite otwarcie dla trzygodzinnego filmu o budżecie 100 mln dolarów, który do tego ma wysoką kategorię wiekową R. Te wszystkie czynniki sprawiają, że mniej ludzi na niego pójdzie w USA i będzie mniej seansów niż konkurencji. To też będzie najniższe otwarcie filmu Nolana od czasu Prestiżu z 2006 roku, który zebrał 14,8 mln dolarów. Tenet się nie liczy, bo miał premierę podczas pandemii i od razu trafił do HBO Max. Eksperci ssą zgodni, że w przypadku Nolana nigdy nie chodzi o rekordy otwarcia, ale o tak zwane długi nogi, czyli niskie spadki frekwencji w kolejnych tygodniach. Wiele może też zmienić otwarcie globalne.

THR zwraca uwagę, że w walkę o widza włączy się Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Ma być on mocną konkurencją dla obu produkcji, a nawet nie wyklucza się scenariusza, że w Ameryce Północnej Oppenheimer wyląduje na trzeciej lokacie pod Mission Impossible 7.

Pamiętamy, że box office to są wpływy ze sprzedaży biletów do kin. Z tego określony procent idzie do producentów, którzy najpierw z tego otrzymują zwrot inwestycji, a potem zysk. Otwarcie w USA jest o tyle ważne, że z USA ten procent jest znacznie większy niż z innych krajów świata.