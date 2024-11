TE rzeczy w To zawsze Agatha uległy zmianie. Mogliśmy mieć cameo postaci z She-Hulk!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Serial To zawsze Agatha miał jednodniowe dokrętki, a scooper @MyTimeToShineHello ujawnił, co rzekomo zostało zmienione podczas postprodukcji. Jednocześnie potwierdził, że niestety Wanda Maximoff nigdy nie miała pojawić się w serialu.

To zawsze Agatha - co zostało zmienione w serialu?

Pierwotnie Agatha Harkness miała poprosić Śmierć, aby porzuciła swoją formę jako Rio Vidal, na co ta miała odpowiedzieć: "Ale w takiej mnie się zakochałaś". Zamiast tego wiedźma powiedziała, że nie chce więcej oglądać twarzy Śmierci na własne oczy.

Mieliśmy również zobaczyć, jak Wiccan prosi swojego chłopaka, Eddiego, aby zwracał się do niego jako Billy, a nie William. Dodatkowo duch Agathy miał ukazać się Billy'emu dopiero po powrocie do jej domu w Westview. To najpewniej zostało zmienione po to, aby lepiej ukazać Wiccana jako prawdziwego twórcę Szlaku Wiedźm.

To zawsze Agatha - mogliśmy mieć TO cameo!

W wywiadzie opublikowanym na kanale YouTube The Ringer-Verse, Jac Schaeffer ujawniła, kogo pierwotnie planowała włączyć do sabatu wiedźm. Rozważała Madisynn z serialu Mecenas She-Hulk. Ostatecznie pomysł nie wypalił.

Jen z To zawsze Agatha wróci?

Sasheer Zamata miała okazję porozmawiać z portalem Collider po premierze finału To zawsze Agatha. Jak się okazało w 8. odcinku, Jen przeżyła ostatnią próbę na Szlaku Wiedźm, odzyskała moce od Agathy i odleciała daleko od Westview. Czy to jednak oznacza, że bohaterka może powrócić w innym projekcie MCU? Aktorka zapewniła, że Jen "mogła wyruszyć gdziekolwiek".

- Chciałabym zobaczyć więcej z jej przeszłości oraz przyszłości. Czy odnajdzie nowy sabat - drużynę ludzi do współpracy? Czy znów poświęci swoje życie na leczeniu ludzi? Chciałabym zobaczyć, gdzie moglibyśmy pójść dalej - jej historię pozostawiono otwartą.

To zawsze Agatha - serial dostępny na Disney+.