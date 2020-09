Hyrule Warriors: Age of Calamity zapowiedziane. Nintendo prezentuje nowy spin-off serii The Legend of Zelda

Nintendo

Wszystko wskazuje na to, że na premierę The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, bo Nintendo nie śpieszy się z ujawnianiem kolejnych informacji na temat tej wyczekiwanej produkcji. Wcześniej jednak na rynek trafi spin-off serii w postaci Hyrule Warriors: Age of Calamity, który zabierze graczy w przeszłość, a konkretnie na 100 lat przed wydarzeniami z BOTW. Japońska firma niespodziewanie pokazała ten tytuł na obszernym zwiastunie.

Hyrule Warriors: Age of Calamity nie będzie przygodową grą akcji, tak jak główna seria. Zamiast tego staniemy tutaj do walki z dużymi hordami przeciwników i możemy spodziewać się tu naprawdę widowiskowych starć. Zapowiedziano również kilka grywalnych postaci, wśród których znajdą się nie tylko Link i Zelda, ale też Czempioni znani z Breath of the Wild.

Zaskakująca jest też data premiery, bo na grę nie będziemy musieli długo czekać. Trafi ona na Nintendo Switch już 20 listopada tego roku.